В свердловских садиках на карантин закрыто более 160 групп

Из-за очередного роста заболеваемости ОРВИ в Свердловской области на карантин закрывают группы в детсадах и классы в школах. В процентном выражении цифры небольшие.

«По данным мониторинга на 18 ноября, в детских садах на карантин по ОРВИ закрыты 1,7% от всех групп в детских садах области. На карантин высажены 1,6% от всех воспитанников. На карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции закрыты 0,2% от всех классов в школах области. На карантин высажены 0,18% от всех обучающихся области», – сообщили в пресс-службе министерства образования Свердловской области. Точные цифры классов и групп там не назвали.

Однако, если посчитать от общего количества воспитанников детсадов (на 2021 год – почти 257 тысяч детей), получается, что на карантине сейчас находятся более 4110 детей или примерно 164 группы. В школах ситуация лучше: по всей области на карантин отправлены более 950 школьников или около 40 классов (данные посчитаны от общего количества учащихся – 536 тысяч в 2021 году).

Напомним, на минувшей неделе в Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла почти на треть. Всего заболел 30 431 человек, из них 62% – дети.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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