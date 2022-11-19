Пьяный водитель катал девушек на привязанных к автомобилю снегокатах. Одна из них погибла (ФОТО)

В Белоярском районе в ДТП погибла 22-летняя девушка, отдыхавшая в компании друзей.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, трагедия случилась накануне в 23:50 на 3 км полевой автодороги. По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-2109 буксировал на ленте снегокат, на котором ехала девушка. В какой-то момент девушка упала на дорогу, где на нее наехал ВАЗ-2112, ехавший сзади в попутном направлении.

Знакомый девушки положил ее в салон своего автомобиля и повез в Белоярскую ЦРБ, но по дороге пострадавшая умерла.

Установлено, что водитель ВАЗ-2109 дважды привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без прав. На месте ДТП инспекторы ДПС провели освидетельствование, установлено состояние опьянения – 0,259 мг/л.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства данного инцидента, опрошены участники.

В ГИБДД добавляют, что компания молодых людей отдыхала недалеко от места происшествия, все они местные жители. Есть информация, что на двух снегокатах и ледянке, прицепленных к машине, ехали три девушки, погибшая сидела последней. Полицейские опрашивают возможных участников инцидента, ведётся дознание.

Госавтоинспекция предупреждает об опасности подобных развлечений и возможных трагических последствиях, как в этом случае. Нетрезвое вождение также может стать причиной серьезных происшествий, травмирования и гибели людей.

Белоярский, Елена Владимирова

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