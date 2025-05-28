Вынесен приговор по делу о гибели девушки, упавшей с ледянки

Белоярский районный суд вынес приговор молодому человеку, по вине которого в ноябре 2022 года погибла его 22-летняя подруга. Девушка упала с ледянки, привязанной к его автомобилю, и скончалась от травм. В момент увеселительной поездки водитель был пьян.

Напомним, в ночь с 18 на 19 ноября 2022 года в Белоярском молодежь решила покататься на ледянках и снегокатах, привязанных к автомобилю ВАЗ-2109. Поездка закончилась трагично. Во время движения ледянка перевернулась и девушка, сидевшая на ней, сильно ударилась о землю. Знакомый девушки положил ее в салон своего автомобиля и повез в Белоярскую ЦРБ, но она умерла по дороге.

Судом установлено, что молодой человек, Денис Никонов, не имел водительских прав, был нетрезв. В суде Никонов вину не признал. Он не отрицал фактические обстоятельства, но считал, что смерть потерпевшей наступила вследствие наезда на нее ехавшего сзади автомобиля.

Однако виновность Никонова установлена показаниями многочисленных свидетелей – непосредственных очевидцев, сотрудников ГИБДД, проводивших осмотр транспортных средств после совершения ДТП, заключениями экспертов.

Денис Никонов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.4 ст. 264 УК РФ. Его приговорили к лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима с лишением водительских прав на 2 года 10 месяцев. Также суд удовлетворил гражданский иск семьи потерпевшей.

Белоярский, Елена Владимирова

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