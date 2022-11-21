Полиция потратит 10 миллионов на еду для мигрантов: меню

УМВД по Екатеринбургу ищет подрядчика, который будет поставлять питание в Центр временного содержания иностранных граждан – там находятся мигранты, ожидающие выдворения на родину. Из федерального бюджета на это потратят 10 миллионов рублей, сроки контакта – до момента, как закончатся деньги, но не более чем на год. «Новый День» рассказывает, чем будут кормить нелегалов.

Как говориться в техзаданаии, питание должно быть трехразовым. Для мужчин, женщин и детей нормы предусмотрены разные. Взрослым мужчинам в день положено 555 грамм хлеба из муки разных сортов, 100 грамм крупы, 30 грамм макарон, 90 грамм мяса и 30 грамм птицы, 100 грамм рыбы, 550 грамм картошки, 250 грамм овощей. В неделю выдают два яйца. Также в питании есть соль, сахар, лавровый лист, томатная паста и горчичный порошок, дают чай и кисели. По многим продуктам детская норма несколько ниже. Для инвалидов, беременных и кормящих матерей предусмотрены также творог и сушеные фрукты.

Отдельно оговаривается питание детей. Так, малыши до года обязательно должны получать женское молоко или адаптированную смесь. С 4 месяцев им начинают давать фруктовые соки и фруктовые и овощные пюре, затем кашу, желток, мясные и рыбные пюре и другие виды прикорма. Затем постепенно детей переводят на общий стол и кормят во многом тем же, чем и взрослых мигрантов, но в других объемах. Например, в три года положено 200 грамм овощей, 250 грамм фруктов, 20 грамм кондитерских изделий, 100 грамм мяса, 600 мл молока или кисломолочных напитков.

Добавим, меню предусматривает варианты, например, хлеб можно заменить сухарями или хлебцами, картофель и овощи – репчатым луком, консервированным, сушеным или свежим, чесноком, томатным соусом или картофельным крахмалом. Вместо мяса могут приготовить мясные блоки на костях, суповой набор, дать колбасу, рыбные консервы или даже плавленый сыр. Сливочное масло заменяется концентратом сухого масла или консервированным маслом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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