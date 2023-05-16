Детям – фрукты, беременным – творог: МВД составило меню для задержанных

УМВД по Екатеринбургу объявило закупку продуктов питания для подозреваемых, обвиняемых и административно задержанных. На это выделяется 3,2 миллиона рублей, сроки исполнения контракта – с декабря этого года и до исчерпания всей суммы.

Задержанных должны кормить три раза в день строго по времени, опоздания допускаются не более чем на 10 минут. Мужчины, женщины, дети получают разный набор продуктов и в разном весе.

Самое большое разнообразие рациона – у несовершеннолетних. Помимо круп, мяса и рыбы у них на столе ежедневно должны быть сметана, сыр, зелень, фрукты, кофе, какао, соки, кондитерские изделия – все это недоступно другим категориям. Беременным женщинам дадут в полтора раза больше мяса, чем всем остальным, также в их меню входит творог, который не дают никому, кроме детей. А еще – 1 грамм картофельного крахмала, который положен только беременным. У инвалидов повышенные нормы потребления многих продуктов. Мужчинам дают больше, чем женщинам хлеба и картошки, зато женщинам наливают больше молока.

Аналогичная закупка уже размещена и на 2025 год. Правда, стоимость меньше – максимальная сумма контракта 3 миллиона рублей, на 200 тыс. меньше закупки на 2024 год.

«Новый День» ранее писал, чем кормят мигрантов в Центре временного содержания иностранных граждан. На них потратили около 10 миллионов рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»