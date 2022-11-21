У жительницы Камышлова конфисковали автомобиль за пьяное вождение

На Урале суд применил достаточно новую меру наказания к любительнице выпить за рулём – помимо прав у жительницы Камышлова конфисковали автомобиль Toyota Rav4.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, такое решение вынес Сухоложский городской суд. 46-летняя женщина попалась на повторной пьянке за рулём ночью 22 октября на улице Фучика в Сухом Логу. Причём ранее ее уже штрафовали за аналогичное нарушение – тогда у неё забрали права на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч рублей. Теперь женщина признана виновной по уголовной статье – ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Новое наказание – штраф в 210 тысяч рублей, лишение прав на 2 года и 6 месяцев и конфискация автомобиля в пользу государства.

Возможность забирать машины в случае нарушения ПДД появилась с июля этого года. Кроме повторного употребления за рулём такая мера предусмотрена за повторный выезд на встречку, превышение скорости более чем на 60 километров в час и некоторые другие нарушения. Конфисковывают только автомобиль собственника и если на нарушении поймал инспектор ГИБДД.

Екатеринбург, Марина Иванова

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