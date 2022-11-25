На Урале еще одного любителя пьяной езды хотят лишить автомобиля

В Свердловской области еще один алкоголик может лишиться автомобиля – в Богдановиче скоро начнется суд над мужчиной, которого повторно задержали за езду под градусом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 14 октября жителя Богдановича остановили сотрудники ДПС, визуально было ясно, что мужчина пьян, но от прохождения освидетельствования он отказался. Ранее его лишили прав. Причем до этого на таком же нарушении его ловили 24 августа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Следствие настаивает на конфискации автомобиля в пользу государства, суд уже удовлетворил ходатайство об аресте машины.

Обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу.

Добавим, недавно у жительницы Камышлова конфисковали автомобиль из-за повторной пьянки за рулем. Норма, по которой у таких нарушителей можно забирать машину в пользу государства, действует с лета.

Богданович, Марина Иванова

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