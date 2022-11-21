Областные власти закупают три новых иномарки за 17,4 млн

Чиновники пересаживаются на отечественные автомобили. На Урале первыми это сделают муниципальные служащие Екатеринбурга, а вот работники правительства региона пока будут ездить на иномарках. В том числе – новых. Конкурсная документация на приобретение машин все же обнаружилась на сайте Госзакупок. По одному из контрактов региональные власти купят легковушку за 7,9 млн рублей, по другому – две машины за 10,2 млн рублей, по третьему – намеревались взять три авто за 20 млн, однако самый дорогой из трех конкурсов был признан несостоявшимся, не было подано ни одной заявки. В документации на все аукционы говорится, что машины приобретаются «для обеспечения транспортного обслуживания визитов иностранных и правительственных делегаций».

Контракт на 10,2 млн получил «Автобан-Вест», официальный дилер KIA в Екатеринбурге (автомобили концерна в России не производятся, заводы находятся в простое, – прим. ред.). По данным закупочной документации, речь идет о покупке двух четырехдверных седанов с АКПП и мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. Под эти параметры подходят автомобили K5. Некоторые параметры из требований закупки слово в слово повторяют описание авто на сайте дилера – например, «отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки из черного глянца». Любопытно, что «Автобан-вест» в розницу продает такие автомобили за 4,2 млн, а закупка двух обойдется областному бюджету в 10,2 млн.

По контракту на приобретение одного автомобиля победитель был определен три дня назад, но еще не назван, однако, судя по описанию автомобиля, который хочет приобрести областное автохозяйство, речь также идет о KIA – но уже не о седане, а об универсале. Возможно, это KIA Sorento. Только у нее 7 посадочных мест, а в комплектации «Престиж» на сайте дилера также встречаются идентичные формулировки опций. В розницу такая машина стоит 5,8 млн рублей. В свою очередь, в конкурсной документации сказано, что победитель получит 7,2 млн рублей.

«Новый День» направил запрос в департамент информационной политики Свердловской области, чтобы уточнить детали закупок автомобилей для нужд региона.

Напомним, ранее мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на закупку продукции АвтоВАЗа. Теперь вместо списанных Toyota Camry екатеринбургским чиновникам, скорее всего, придется передвигаться на Lada Vesta. Мера вынужденная – прежде закупать можно было и иномарки, но собранные в России, но после ухода с отечественного рынка иностранных производителей служащим придется пользоваться тем, что есть.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»