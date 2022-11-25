В мэрии рассказали, кто забирает машины, которые больше не нужны чиновникам

В администрации Екатеринбурга рассказали, куда передают автомобили, которые больше не подходят для того, чтобы возить на них работников мэрии. В управлении делами «Новому Дню» сообщили, что за последние пять лет не списали ни одной машины – из-за того, что у города не хватает денег на обновление и пополнение автопарков, старые авто, на которых больше не могут ездить чиновники, передают в районы и в подведомственные предприятия, МКУ, МУПы, и т.п.

Например, в 2018 году один микроавтобус Toyota и одна Camry 2014 года переехали в ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» и в ДУМИ соответственно.

В 2019-м ДУМИ досталась еще одна Camry, но уже двухлетняя, 2017 года выпуска, муниципальный Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения образовательных учреждений тоже получил Camry, но четырехлетнюю, а «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» досталась 17-летняя Volvo S80.

В 2020 году «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» получило от мэрии Shevrolet Epica 2007 года выпуска, а Центру бухгалтерского и материально-технического обеспечения образовательных учреждений досталась еще одна Camry – но 2006 года выпуска.

Наконец, в прошлом году из мэрии в подведомственные учреждения передали сразу пять машин, четыре из них уехали в Управление заказчика по капремонту, в том числе один новенький Volkswagen Polo, а МКУ «Городское благоустройство» получило семилетнюю Toyota Camry.

Напомним, в этом году администрация Екатеринбурга объявила конкурс, по которому закупит отечественные автомобили, скорее всего, Lada Vesta, а вот областные чиновники пока не готовы пересаживаться на российский автопром – они получат новые KIA.

Екатеринбург, Елена Сычева

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