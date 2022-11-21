Роспотребнадзор рассказал, надо ли готовиться к прививке от гриппа

В Свердловской области привито от гриппа всего около трети населения, а первый случай заболевания уже зарегистрирован. В Роспотребнадзоре зовут всех поставить вакцину и отвечают на самые популярные вопросы о том, стоит ли как-то готовиться к этому.

Нужно ли принять антигистаминное лекарство до или после прививки, чтобы уменьшить реакцию на вакцину?

– Здоровому человеку не требуется принимать какие-либо дополнительные лекарственные средства в период вакцинации.

Можно ли делать прививку от гриппа человеку, страдающему аллергическими заболеваниями?

– Ответ зависит от того, на что именно у человека аллергия. Точно на этот вопрос может ответить только лечащий врач.

Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

– Нет, никакие специальные исследования перед вакцинацией от гриппа не требуются.

Можно ли делать прививку от гриппа, если у человека есть признаки простуды?

– На фоне течения ОРВИ проводить вакцинопрофилактику не рекомендуется.

Сколько нужно ждать после перенесенного ОРВИ или ковида?

– После перенесённого острого инфекционного заболевания (ОРВИ, Covid-19) необходимо воздержаться от вакцинации в течение двух-четырех недель в зависимости от тяжести течения инфекции. Сроки поведения вакцинации в индивидуальном порядке определит врач.

Екатеринбург, Марина Иванова

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