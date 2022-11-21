Екатеринбургские бары покажут матчи ЧМ-2022

В Катаре накануне стартовал чемпионат мира по футболу. Это первый мундиаль в истории, который проходит на Ближнем Востоке, и в непривычное время на стыке осени и зимы. Сборная России не принимает участие в турнире, так как весной была отстранена от стыковых матчей. Тем не менее телеканал «Матч ТВ» покажет все игры ЧМ. Футбольные баталии можно посмотреть не только дома, но и в барах Екатеринбурга.

Например, все вечерние матчи планирует показывать спортивный бар «Телевизор». «В воскресенье стартует зимник FIFA, он же Чемпионат Мира в Катаре, самый спорный турнир в истории! Но там будут играть в футбол, Холланд зарубится с Салахом, Ибрагимович сыграет против Жоржиньо – эти и другие противостояния заставят вас пристально наблюдать за турниром», – такой ироничный анонс опубликован в соцсетях бара (перечисленных футболистов не будет на ЧМ).

Также сражения сборных можно увидеть в чешском ресторане Pan Smetan. В баре «Ирландский дворик» сообщили, что прямые трансляции и повторы матчей будут идти у них каждый день. В ресторане Bukowski Grill рассказали, что организованных трансляций футбола не будет, но по желанию клиента сотрудники могут включить матч. А вот в караоке-баре «Американка», который стал знаменитым во время ЧМ-2018 в России, футбол больше не показывают. Бар «Огонек» категорично отказался транслировать матчи из Катара. В telegram-канале заведения появилась фотография Марадоны с неприличным жестом и подпись: «Футбол уже не тот!».

Чемпионат мира в Катаре еще до открытия успел обрасти скандалами. Страну-хозяйку турнира критикуют за нарушение прав человека и навязывание своих правил (за два дня до старта турнира местные власти в одностороннем порядке запретили продажу пива на стадионах). Первый матч между Катаром и Эквадором, который закончился поражением хозяев, также оставил неоднозначные впечатления у футбольных болельщиков. При этом чемпионат мира в Катаре уже стал самым дорогим в истории. Его стоимость оценивается в 220 миллиардов долларов, это почти в 20 раз больше, чем потратила Россия на организацию ЧМ-2018.

«Новый День» предлагает вспомнить, как четыре с половиной года назад самый престижный футбольный турнир проходил в Екатеринбурге. В июне 2018 года уральская столица приняла четыре матча группового этапа между сборными Уругвая и Египта, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Швеции и Мексики. В общей сложности за две недели город посетили 100 тысяч туристов. Фан-площадка в парке Маяковского, где транслировали все матчи ЧМ, приняла 150 тысяч человек. В баре «Американка» на улице Вайнера, ставшем на время чемпионата излюбленным местом футбольных фанатов, было выпито 44 тысячи литров пива. Больше любопытных фактов об уральской части ЧМ-2018 можно прочитать в нашем спецпроекте: «Post Mundial: миллиардные затраты, несбывшиеся надежды и главный карнавал в истории Екатеринбурга».

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Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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