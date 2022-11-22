Команда, которую обещали расстрелять за поражения, пропустила 39 шайб за четыре матча

Первоуральская команда по хоккею с мячом «Уральский трубник» за четыре матча с начала сезона пропустила 39 шайб в свои ворота, потерпев поражение в каждой из игр. Завтра команда проведет еще один матч на выезде, а в субботу будет первая «домашка» – на стадионе «Уральский трубник» ждут болельщиков, вход для них будет бесплатным, игра начнется в 12:30.

Перед началом сезона министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, напутствуя игроков на сезон, поставил перед ними задачу – выйти в плей-офф. «У вас новый президент (депутат заксобрания Свердловской области Виктор Бабенко, – прим. ред.). Он, вы знаете, человек серьезный, проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то будете все расстреляны», – сказал тогда чиновник.

Сейчас «Уральский трубник» находится на 13-й позиции в таблице чемпионата, ниже только кировская «Родина», у которой тоже ноль очков, но уже пять поражений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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