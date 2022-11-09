Министр пообещал расстрелять хоккейную команду в случае невыхода в плей-офф

Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пообещал расстрелять хоккейную команду «Уральский трубник», если те не выйдут в плей-офф.

«У вас новый президент (депутат заксобрания Свердловской области Виктор Бабенко, – прим. ред.). Он, вы знаете, человек серьезный, проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то будете все расстреляны, – цитирует министра «Областная газета». – Если серьезно, мною подготовлено письмо на имя губернатора, но положительное решение вопросов (в частности, с постройкой новой арены) сильно зависит от ваших результатов. Дайте нам повод увеличить вам финансирование. Поэтому надо выходить в плей-офф».

«Уральский трубник» – команда по хоккею с мячом из Первоуральска. Сегодня она проведет свой первый матч в регулярном чемпионате России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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