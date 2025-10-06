Команда, которую грозился расстрелять министр спорта, вышла в финал кубка России

Команда по хоккею с мячом «СКА – Уральский трубник» впервые в своей истории вышла в финал Кубка России и завоевала серебряные медали. Об этом рассказал мэр Первоуральска Игорь Кабец, назвав результат «историческим».

Напомним, раньше клуб не всегда радовал своих фанатов. В 2022 году министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пообещал «расстрелять» команду, если те не выйдут в плей-офф.

«У вас новый президент (депутат заксобрания Свердловской области Виктор Бабенко, – прим. ред.). Он, вы знаете, человек серьезный, проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то будете все расстреляны», – заявил он.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube