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Пятница, 23 августа 2024, 07:55 мск

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Глава Минспорта обещал расстрелять еще одну команду

Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт обещал расстрелять ФК «Урал», если он в ближайшем сезоне не вернется в Российскую премьер-лигу.

Такое заявление министр сделал на 4 канале в программе «Стенд», отвечая на вопрос ведущего, поставил ли губернатор Куйвашев перед клубом задачу вернуть утерянные позиции.

«Совершенно верно, иначе – расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили», – пошутил Рапопорт.

Как уже писал «Новый День», в мае ФК «Урал» потерпел домашнее поражение со счетом 0:2 в стыковом матче с тольяттинским «Акроном». После этого команда впервые с 2012 года вылетела из РПЛ.

В ноябре 2022 года Леонид Рапопорт пообещал расстрелять хоккейную команду «Уральский трубник», если те не выйдут в плей-офф. «У вас новый президент (депутат заксобрания Свердловской области Виктор Бабенко, – прим. ред.). Он, вы знаете, человек серьезный, проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то будете все расстреляны, – цитировала министра «Областная газета». – Если серьезно, мною подготовлено письмо на имя губернатора, но положительное решение вопросов (в частности, с постройкой новой арены) сильно зависит от ваших результатов».

К сожалению, такая мотивация не помогла: в том же сезоне за четыре матча «Уральский трубник» пропустил 39 мячей в свои ворота, потерпев поражение в каждой из игр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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