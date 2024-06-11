Главным тренером ФК «Урал» назначен Евгений Аверьянов

Футбольный клуб «Урал» возглавит тренер Евгений Аверьянов. Его помощниками станут экс-игрок клуба и сборной России Олег Шатов и бывший тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров. «На следующей неделе новый тренерский штаб приступит к подготовке команды к новому сезону», – сообщили в пресс-службе «Урала».

Евгений Аверьянов работает в тренерском штабе «Урала» с 2009 года. Он готовил команду к решающему матчу против «Акрона» за право остаться в Российской премьер-лиге после отставки Виктора Гончаренко. Екатеринбуржцы выиграли выездной матч в Тольятти со счетом 2:1, но по сумме двух стыковых игр уступили (2:3) и вылетели из футбольной элиты.

Следующий сезон «Урал» проведет в ФНЛ впервые с 2012 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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