В Екатеринбурге будут судить мужчину, который в пьяном угаре уронил подругу с балкона

Прокуратура направила в суд дело мужчины, по чьей вине погибла девушка. Он скинул ее с балкона 25-го этажа.

Это произошло 20 августа, по версии следствия, дело обстояло так. Друзья выпивали, девушка попросила своего знакомого, мужчину 1986 года рождения, помочь ей забраться на ограждение общего балкона на 25-м этаже дома по ул. Академика Семихатова. Он подсадил ее на ограждение, насчитывая удержать. Оба были пьяны, мужчина не рассчитал силу, надавил на тело знакомой, из-за чего она перевалилась за ограждение и упала с большой высоты. От полученных травм она скончалась. А мужчине теперь грозит срок по уголовному делу по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Материалы направлены рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Марина Иванова

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