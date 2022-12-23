Мужчина, скинувший подругу с балкона, избежал заключения в колонию

Верх-Исетский районный суд вынес решение по делу екатеринбуржца, который в пьяном угаре скинул подругу с 25-го этажа. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчина получил исправительные работы на 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Кроме того, родственники погибшей получат 520 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, трагедия произошла 20 августа. Друзья выпивали, девушка попросила своего знакомого, мужчину 1986 года рождения, помочь ей забраться на ограждение общего балкона на 25-м этаже дома по ул. Академика Семихатова. Он подсадил ее на ограждение, рассчитывая удержать. Оба были пьяны, мужчина не соизмерил силу и надавил на тело знакомой, из-за чего она перевалилась за ограждение и упала. От полученных травм она скончалась.

Екатеринбург, Марина Иванова

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