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Вторник, 22 ноября 2022, 10:24 мск

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Депутат из Екатеринбурга уехал добровольцем на фронт

Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков уехал добровольцем на фронт. Информацию «Новому Дню» подтвердил вице-спикер ЕГД Виктор Тестов. Пока что официальных документов от Жукова в аппарат не поступило.

Жуков попал в думу по партийным спискам от «Единой России». Судьбу его мандата решит партия – когда станет понятно, на какой срок он убыл.

При этом до конца работы текущего созыва осталось меньше года, выборы в ЕГД состоятся в сентябре 2023 года.

Ранее Жуков в беседе с «Новым Днем» сообщал, что готов отправиться на фронт, но он ждет повестки. Впоследствии он поменял свое решение – и поехал в расположение Российской армии добровольно. Тимофей Жуков имеет опыт воинской службы, в 2014 году он проходил срочку в Крыму в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде. Был снайпером, за отличную службу награжден медалью и знаками отличия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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