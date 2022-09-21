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«Жду повестку» и «Пока не позовут, инициативы проявлять не буду». Депутаты рассказали, готовы ли отказаться от отсрочки

Депутаты муниципальных дум имеют отсрочку от армии, как и их «старшие» товарищи из Госдумы и Совета Федераций. Как пояснил «Новому Дню» юрист Андрей Божинов, согласно пункту «к» части 1 статьи 24 закона о воинской обязанности, депутаты муниципальных образований имеют право для отсрочки от призыва на период исполнения полномочий. Однако, исходя из формулировки, они могут и отказаться от освобождения, сдав мандат. «Новый День» опросил депутатов ЕГД, которые подходят под первоочередные мобилизационные критерии – то есть те, кто служили в армии и кому еще не исполнилось 35 лет.

Так, 28-летний Тимофей Жуков в 2014 году отслужил в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде. Был снайпером, за отличную службу награжден медалью и знаками отличия. «Готов сложить мандат, если надо будет, написать по собственному желанию. Мандаты мы еще успеем получать. Я вот сейчас в военный комиссариат сообщу о своей готовности [мобилизоваться], да я уже с начала СВО сообщил об этом. К службе я годен, служил в хороших войсках, специализация нужная, буду ждать сигналов», – сказал он «Новому Дню».

29-летний Алексей Мещеряков также подходит по критериям последнего указа о частичной мобилизации – в 2014-м он отслужил в войсках специального назначения ГРУ в должности старшего разведчика. «Дождемся повестки. Придет – пойду в военкомат. Если Родина приказала, надо идти. Жду повестку», – сказал Мещеряков, уточнив, что уже месяц носит с собой военный билет, т.к. находится в запасе и имеет первую категорию.

Не все молодые екатеринбургские депутаты имеют опыт хотя бы срочной службы. По данным «Нового Дня», ее не проходили 27-летний Андрей Пирожков, 32-летний Григорий Вихарев и другие.

С другой стороны, в гордуме Екатеринбурга есть и депутаты-офицеры, имеющие реальный боевой опыт. Это, например, Виктор Тестов и Сергей Воронин. «Пока не позовут, инициативы проявлять не буду, но если позовут, конечно, поеду», – сказал «Новому Дню» Сергей Воронин в ответ на вопрос, готов ли сдать мандат.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / Частичная мобилизация

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