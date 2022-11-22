Родители в панике: из аптек пропали популярные антибиотики для лечения детей

Родители в Свердловской области не могут купить антибиотики, которые врачи им выписывают для лечения опасных бактериальных инфекций у детей. В регионе совсем нет «Аугментина», осталось крайне мало «Амоксиклава» и его аналогов. Эти и другие препараты считаются наиболее эффективными для лечения распространенных у детей гнойных отитов, инфекций мочевыводящих путей, пневмонии.

Информацию об отсутствии антибиотиков «Новому Дню» подтвердили многие родители в Екатеринбурге и других городах области.

«Перебои с «Амоксиклавом» начались еще в августе. Мы уже тогда не могли найти порошок для суспензии в дозировке 250 мг. Нам врач тогда переназначил аналог – «Флемоксин Солютаб» в таблетках», – рассказала жительница Екатеринбурга Ольга.

Применяемый для лечения отитов «Аугментин» пропал с полок совсем. «В октябре еще находили в отдаленных аптеках по одной пачке. Сейчас нет. Очень страшно, если ребенок заболеет», – говорит екатеринбурженка Юлия.

По информации аптечной справочной, в Екатеринбурге действительно невозможно купить «Аугментин». «Амоксиклав» еще есть, но его очень мало: в разных дозировках – примерно в ста аптеках (в городе их около тысячи). Нет «Медоклава», «Панклава», мало «Флемоклава Солютаб» и «Экоклава».

Педиатры неофициально информацию подтверждают. По словам врача одной из клиник Екатеринбурга, перебои с поставками антибиотиков начались летом. Но сейчас ситуация стала хуже: врачи вынуждены раз за разом подбирать новые аналоги – из числа тех, которые есть в наличии. При этом, по словам доктора, действие аналогов не всегда равноценно действию оригинала. Например, «Амоксиклав», кроме амоксициллина, содержит еще клавулановую кислоту. В составе «Флемоксин Солютаб» (его в аптеках достаточно) ее нет.

«В условиях дефицита сыграла роль еще и паника. Кто знал о нехватке лекарств, бросился делать запасы. Так делать не надо. У антибиотиков есть срок годности, а применять их нужно не так часто, только в случае бактериальной инфекции – и только после назначения врача. Те, кто скупал лекарства про запас, могли лишить наиболее адекватной помощи ребенка, который действительно в этом нуждается», – добавил доктор.

«Новый День» направил запрос о дефиците антибиотиков в министерство здравоохранения Свердловской области. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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