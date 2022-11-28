В минздраве рассказали, когда популярные детские антибиотики появятся в аптеках

В министерстве здравоохранения Свердловской области подтвердили, что некоторых детских антибиотиков в форме суспензий нет на складах поставщиков, а в аптеках они остались «в ограниченном количестве». Но поставки должны возобновиться в декабре, – сообщил и.о.министра Андрей Карлов в ответе на запрос «Нового Дня».

Напомним, речь идет об антибиотиках «Аугментин» и «Амоксиклав», которые содержат амоксициллин и клавулановую кислоту. Как ранее писало наше агентство, родители столкнулись с острым дефицитом порошков для суспензий в аптеках Екатеринбурга и области.

«В настоящее время лекарственный препарат Амоксициллин+Клавулановая кислота в форме порошка для приготовления суспензии для приема внутрь имеется в аптеках Свердловской области в ограниченном количестве. На складах у поставщиков лекарственный препарат отсутствует, ожидаемые сроки возобновления поставок – начало декабря, – говорится в ответе, подписанном Андреем Карловым. – По информации аптечного справочного (2048080 ru/) в аптеках города Екатеринбурга лекарственный препарат Амоксициллин+Клавулановая кислота в форме [суспензии] имеют в наличии более 50 аптечных организаций. В аптеках в наличии препарат [в форме растворимых таблеток] в различных дозировках (Амоксиклав Квиктаб, Фемоклав Солютаб, Амоксициллин+Клавулановая кислота Экспресс)».

В минздраве также сообщили, что в детских стационарах Екатеринбурга применяют в основном антибиотики отечественного производства. Нехватки препаратов в больницах нет.

«При необходимости возможно использовать аналоговую замену на препарат Амоксициллин, который имеется в наличии в аптеках Свердловской области в различных формах выпуска, о чем врачи-педиатры проинформированы», – сообщает и.о. министра здравоохранения.

Как ранее сообщал «Новый День», перебои с «Амоксиклавом» в Екатеринбурге и области начались еще в августе, но тогда препарат в форме суспензии можно было купить в отдаленных аптеках. Сейчас его найти практически невозможно, как невозможно найти и «Аугментин». Хотя именно эти антибиотики часто назначали педиатры, поскольку они считаются эффективными для лечения распространенных у детей гнойных отитов, инфекций мочевыводящих путей, пневмонии и других бактериальных инфекций.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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