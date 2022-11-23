Детсад заплатит 300 тысяч рублей семье 2-летнего малыша, который выпал из кроватки и проломил затылок

В Кушве детский сад заплатит 300 тысяч рублей семье 2-летнего ребенка, который получил серьезные травмы. Во время сончаса малыш перелез через бортики кроватки и упал головой на пол. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму средней тяжести, ушиб головного мозга легкой степени, линейный перелом затылочной кости слева.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Мама ребенка обратилась в прокуратуру Кушвы. Выяснилось, что во время сончаса воспитательницы не было рядом с детьми.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Кушвинский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с дошкольного учреждения образования компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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