Детский сад в Салехарде заплатит за травму ребёнка на прогулке

В Салехарде детский сад заплатит компенсацию за травму ребёнка на прогулке: малыш упал с игрового комплекса и сильно ударился головой. Суд решил, что воспитатель плохо следил за воспитанником. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала 29 ноября 2022 года.

«Обучающийся детского сада «Светлячок» во время прогулки забрался на спортивно-игровой комплекс, не удержался и упал, стукнулся затылком. В результате падения ребёнок получил тяжелую травму головы. Контроль за несовершеннолетним воспитателем осуществлялся ненадлежащим образом, ребёнок оставлен был без присмотра возле спортивного снаряда»,– уточнили в надзорной инстанции.

Прокурор Салехарда обратился с иском в суд о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда в пользу воспитанника.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу малолетнего взыскано 80 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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