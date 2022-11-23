Самым дешевым новогодним направлением из Екатеринбурга стал Урай

Из Екатеринбурга дешевле всего на новогодние каникулы будет улететь в Урай и Советский в ХМАО. К таким выводам пришла аналитическая служба сервиса по подбору авиабилетов OneTwoTrip.

«Для жителей Екатеринбурга наиболее выгодными направлениями на новогодние праздники стали города Урай (3 400 рублей за билет на самолет в одну сторону на пассажира), Советский (4 400 рублей) и Уфа (4 900 рублей), – сообщает пресс-служба сервиса. – В топе бюджетных направлений Москва (5 100 рублей), Нягань (5 300 рублей), Санкт-Петербург (5 400 рублей) и Сочи (5 900 рублей). Замыкают топ-10 наиболее выгодных направлений Омск (средняя стоимость перелета в который составляет 6 100 рублей), Череповец (6 600 рублей) и Самара (6 800 рублей)».

В Екатеринбург на Новый год туристы тоже приедут. Город попал в топ популярных направлений, куда туристы покупают билеты на праздники, заняв шестую строчку. От общего числа бронирований на Екатеринбург пришлось 3,4%. Первое место, предсказуемо, заняла Москва – туда купили авиабилеты 25,2% туристов. Доля заказов в Санкт-Петербург составила 12,9%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»