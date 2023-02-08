Аналитики посчитали, куда дешевле всего улететь из Екатеринбурга на майские праздники

Самыми бюджетными направлениями с вылетом из Екатеринбурга на майские каникулы стали Ижевск и Магнитогорск. Авиабилет в один конец обойдется в 1700-1800 рублей.

Аналитики сервиса OneTwoTrip проанализировали цены на перелеты с 29 апреля по 14 мая из десяти популярных городов, откуда чаще всего россияне ищут авиабилеты. Екатеринбург занял четвертое место. В рассчет брались только авиабилеты стоимостью до пяти тысяч рублей. Оказалось, что и на эти деньги можно улететь. Правда, недалеко. По данным сервиса, самым дешевым будет билет из Екатеринбурга до Ижевска (1700 рублей), чуть дороже – до Магнитогорска (1800 рублей). «2300 рублей будет стоить перелет в Тюмень, 2500 – в Ханты-Мансийск, за 3300 получится улететь в Тобольск. В список выгодных направлений также вошли Уфа (от 3 400 рублей), Омск (от 3 500 рублей), Оренбург (от 4 000 рублей), Москва (от 4 500 рублей), Самара (от 4 600 рублей)», – рассказали в пресс-службе OneTwoTrip.

Отметим, что из Москвы список дешевых направлений выглядит иначе: до 5000 рублей можно купить билеты в Санкт-Петербург, Псков, Мурманск. А из Петербурга – в Архангельск, Казань, Ставрополь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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