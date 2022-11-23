В Академической районе появилась территориальная избирательная комиссия

В Екатеринбурге по решению областного избиркома сформирована Академическая районная территориальная избирательная комиссия. Председателем новой ТИК стала Ирина Пяткова, руководившая ранее Ленинской территориальной комиссией. Пяткова была выдвинута не этот пост собранием избирателей.

Всего в состав Академической ТИК вошли 11 членов с правом решающего голоса. Это Илья Абдулаев («Новые люди»), Евгений Дерябин (выдвинут собранием избирателей), Сергей Илларионов (ЛДПР), Владимир Козачук («Справедливая Россия»), Юлия Красильникова («Единая Россия»), Александр Мурашов (КПРФ), Татьяна Постникова (общественное движение «Зеленый фронт»), Наталья Сосновская («Яблоко»), Надежда Шабалина (партия «Зеленые»), Яна Яковлева («Демократическая партия России»).

Образование новой территориальной избирательной комиссии потребовалось после создания восьмого административного района Екатеринбурга. Вместе с Академической ТИК количество территориальных избирательных комиссий в Свердловской области составляет 81.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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