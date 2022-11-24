Из-за снега Екатеринбург опять встал в пробки

Из-за снегопадов и плохо убранных дорог Екатеринбург сегодня утром встал в девятибалльные пробки. Дорога из отдаленных районов до центра в час пик заняла у горожан более часа.

«На дорогах снег, смешанный с бионордом. Получается каша. Все еле плетутся. По пути видел мелкие аварии», – рассказал автомобилист, который 1 час 20 минут добирался с ЖБИ до центра.

Традиционно затруднен был выезд из Академического, Светлого, из Кольцово. К десяти утра пробки сохраняются, но составляют уже 7 баллов. Судя по «Яндекс.Картам», небольшие ДТП – на Малышева, Серафимы Дерябиной, Московской и в других местах.

Напомним, вчера спасатели выпустили экстренное предупреждение о снегопадах и гололедице на 24 ноября. По прогнозам синоптиков, осадки должны закончиться к пятнице.

При этом мэрия ежедневно сообщает, что коммунальщики день и ночь борются с последствиями снегопадов, но проблемы сохраняются. По данным вице-мэра Алексея Бубнова, в Екатеринбурге за последние дни выпало 155% месячной нормы осадков. За предыдущие сутки коммунальщики вывезли на полигоны более 5,2 тысячи тонн снега и израсходовали 34 тонны противогололедных материалов, а также – почти 62 тонны фракционного песка. На улицах города снег убирали 458 дорожных рабочих и 338 единиц техники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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