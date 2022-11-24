В бюджете-2023 Екатеринбурга вырастут налоговые поступления

В Екатеринбургской думе началось рассмотрение проекта бюджета на 2023 год. Сегодня бюджетная комиссия одобрила доходную часть казны, которая в целом составит 64,2 миллиарда рублей.

Как сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева, собственные доходы города увеличатся на 857 миллионов рублей. В основном это произойдет за счет роста налоговых поступлений. Так, по сравнению с 2022 годом прогнозируется рост поступлений от НДФЛ (+706 миллионов рублей), акцизов (+174 миллиона рублей), налога по упрощенной системе (+259 миллионов рублей), налога на имущество физических лиц (+58 миллионов рублей). В то же время в запланированном бюджете снижаются доходы от использования муниципального имущества и аренды земельных участков. Более половины казны Екатеринбурга составят трансферты из федерального и областного бюджета – 34,4 миллиарда рублей.

Напомним, в 2024 и 2025 году финансисты мэрии заложили падение городских доходов. Как ранее пояснил замглавы города Андрей Корюков, это связано с тем, что пока неизвестны объемы межбюджетных трансфертов на этот период. «Как правило, в течение года на уровне Федерации принимается программа для регионов. И тогда мы увидим, какие средства предусмотрены для Свердловской области, и какие инвестиционные вложения получит Екатеринбург. На перспективу пока таких цифр нет», – отмечал чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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