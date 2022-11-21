Вице-мэр Андрей Корюков: «Екатеринбург принимает бюджет развития на 2023 год»

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал о проекте бюджета на 2023 год, к рассмотрению которого городская дума приступит в ближайшее время. Финансовый документ впервые будет представлен депутатам в электронном виде. «Вместо огромной папки бумаг у меня сейчас только флешка. Такая практика есть только в пяти субъектах России», – отметил чиновник.

Напомним, в 2023 году доходы бюджета Екатеринбурга составят 64,2 миллиарда рублей, расходы 66,2 миллиарда рублей. Дефицит казны – 1,9 миллиарда рублей. В плановом периоде 2024 и 2025 года финансисты заложили сокращение городского бюджета.

«В течение трех лет у нас чуть-чуть снижаются доходные и расходные полномочия. Но собственные доходы города растут. В 2023 году они составят 29,9 миллиарда рублей, в 2024 году – 31,5 миллиарда рублей, в 2025 году – 32 миллиарда. Доходный потенциал Екатеринбурга складывается из НДФЛ, налога на имущество, земельного налога и упрощенной системы налогообложения. Падение общих доходов связано с тем, что на 2024 и 2025 годы не утверждены межбюджетные трансферты, их доля в бюджете Екатеринбурга составляет свыше 50%. Но, как правило, в течение года на уровне Федерации принимается программа для регионов. И тогда мы увидим, какие средства предусмотрены для Свердловской области, и какие инвестиционные вложения получит Екатеринбург. На перспективу пока таких цифр нет», – пояснил Андрей Корюков.

Он также обратил внимание, что мэрия всегда предварительно закладывает дефицитный бюджет, но после корректировок Екатеринбург обычно получает несколько миллиардов из областного и федерального бюджетов и закрывает недобор средств.

«В 2023 году бюджет выполнит все текущие расходные обязательства. Инвестиционные проекты мы также подтвердили финансированием. У нас много заявок на строительство школ, трамвайных линий, есть вопросы по развитию агломерации Екатеринбурга. Мы принимаем не только социальный бюджет, но и бюджет развития», – заявил вице-мэр.

Екатеринбургская дума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 6 декабря, во втором чтении – 20 декабря. В промежутке финансовый документ будет обсуждаться в согласительных комиссиях.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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