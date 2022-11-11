В бюджете Екатеринбурга запланировано падение доходов в ближайшие три года

Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу проект муниципального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Ранее в мэрии указывали, что финансовый документ сверстан с учетом «оптимистично-консервативного» прогноза развития экономики города.

Параметры бюджета Екатеринбурга на 2023 год выглядят так: доходы – 64,244 миллиарда рублей (в том числе объем областных трансфертов – 34,4 миллиарда рублей); расходы – 66,230 миллиарда рублей; дефицит казны составит 1,9 миллиарда рублей или 6,7% от собственных доходов города.

«Наша экономика позволяет нам планировать дополнительные доходы и расходы. Все инвестиционные проекты, которые мы начали в 2022 году, будут продолжены в следующем», – давал пояснения ранее вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков.

В плановом периоде финансисты заложили сокращение бюджета Екатеринбурга. Так, в 2024 году доходы казны прогнозируются на уровне 61,6 миллиарда рублей, в 2025 году – 56,4 миллиарда рублей. Расходы при этом будут выше: 66,2 миллиарда рублей в 2024 году и 58,2 миллиарда рублей в 2025 году. Вместе с установленными параметрами в ближайшую трехлетку будет расти дефицит бюджета и размер муниципального долга.

Напомним, бюджет Екатеринбурга будет приниматься городской думой после утверждения бюджета Свердловской области. Проект областной казны региональное заксобрание начнет рассматривать в следующий вторник, 15 ноября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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