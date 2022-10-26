В Екатеринбурге сверстали «оптимистично-консервативный» бюджет на 2023 год

Проект бюджета Екатеринбурга на 2023 год сформирован с учетом «оптимистично-консервативного» прогноза развития экономики в ближайшие три года. Как сообщил на брифинге вице-мэр Андрей Корюков, собственные доходы города планируется увеличить на 1,8 миллиарда рублей, расходы – на 2 миллиарда рублей. Прогнозируемый дефицит городского бюджета составит около 1,7 миллиарда рублей. Но пока эти показатели сверстаны без учета межбюджетных трансфертов из областной и федеральной казны.

«В Екатеринбурге многоукладная экономика. Есть военно-промышленный комплекс и машиностроение, крупный строительный бизнес, банковский капитал, торговый сектор, развития IT-инфраструктура. Если одна часть отрасли проседает, то другая поднимается. Например, в пандемию и из-за последующих событий очень пострадал торговый бизнес, сейчас он потихоньку выходит, но ВПК на сегодняшний день процветает. Строительный бизнес то проседает, то поднимается, но год от года в Екатеринбурге сдается все большее количество квадратных метров жилья. Все это позволяет нам оптимистично смотреть на 2023, 2024 и 2025 годы. Поэтому бюджет принимается на трехлетний период. Если бы была тяжелая ситуация, финансисты бы утверждали так называемый тактический бюджет на один год (в России однолетний бюджет принимался на 2016 год после валютного кризиса 2014 года – прим. ред.). Сейчас мы оптимистично-консервативно настроены, у нас положительные прогнозы. Может, не такие большие, как было в предыдущие годы. Но наша экономика позволяет нам планировать дополнительные доходы и расходы. Все инвестиционные проекты, которые мы начали в 2022 году, будут продолжены в следующем», – пояснил Андрей Корюков.

Он добавил, что Екатеринбург ожидает поступления межбюджетных трансфертов на прежнем уровне – примерно 29 миллиардов рублей, что составляет около 55% городской казны. Окончательные параметры муниципального бюджета станут известны после 15 ноября, когда в заксобрании Свердловской области будет представлен проект областного бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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