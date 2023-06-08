Вице-мэр Екатеринбурга рассказал о состоянии экономики города после санкций

Вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что экономика города находится в стабильном состоянии, несмотря на растущий дефицит бюджета и последствия санкций 2022 года.

«Если в начале года у меня был консервативный и чуть-чуть оптимистичный взгляд, то сегодня могу с уверенностью сказать, что бюджет на 2023 год будет выполнен. Пока все плановые показатели исполняются. На 1 июня по доходам бюджет исполнен на 41%, по расходам – на 37% с учетом дефицита. У нас в мае была первая корректировка, и будет вторая – в ноябре-декабре. Мы надеемся, что в конце года будут еще межбюджетные трансферты. Также город имеет потенциал по собственной доходной базе. Благодаря активной работе администрации мы еще можем попасть в несколько проектов, которые сейчас рассматриваются на федеральном уровне», – сообщил чиновник на встрече с журналистами.

Корюков отметил, что «санкционный» 2022 год городской бюджет завершил с профицитом в 1,3 млрд. рублей, так как в декабре Екатеринбург получил очередной федеральный транш на инфраструктурные кредиты. Благодаря остаткам на счетах мэрия в первом квартале 2023 года благополучно пережила введение единого налогового платежа – по новой системе налоговые доходы зачисляются в бюджет один раз в месяц, а не каждый день, как было раньше.

По словам вице-мэра, сейчас в городе стабильно работают все отрасли. «Промышленные предприятия ВПК работают в круглосуточном режиме, машиностроение загружено на шесть лет вперед. Торговые комплексы, несмотря на пустующие площади, по торговому обороту в этом году превзошли показатели 2019 года. Строительный рынок в Екатеринбурге очень стабилен. Застройщики отмечают, что 70-80% квартир раскупаются еще до проведения отделочных работ в новых домах. Банковский капитал показывает хорошие показатели. В этом году мы планируем получить более 14 млрд рублей подоходного налога, и пока поступления в бюджет идут стабильно», – пояснил Андрей Корюков.

Чиновник также добавил, что доходная часть бюджета на 2024 и 2025 годы, которая пока значительно ниже 2023 года, будет увеличена за счет федеральных и областных вливаний. Вероятнее всего, цифры изменятся после осенней корректировки бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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