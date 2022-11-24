На Урале из-за природных пожаров завели 47 уголовных дел

В уральских регионах за время пожароопасного сезона возбудили 47 уголовных дел в отношении физлиц. Почти 1300 возгораний леса и травы произошли по вине человека.

«Всего в регионах Уральского федерального округа за время пожароопасного сезона произошло 2524 пожара на площади 600 тысяч гектаров, количество снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом. К сожалению, каждый второй пожар происходит по вине человека. На втором месте среди причин – природные факторы. В этом году это грозовые разряды и жаркая погода», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

За время пожароопасного сезона было возбуждено 47 уголовных дел в отношении лиц, которые могли стать виновниками возгораний. Больше всего – в Тюменской (23) и Курганской (14) областях. Все они – на стадии расследования. Кроме того, по всему УрФО за нарушение правил пожарной безопасности привлечено 1500 лиц, в отношении них выписано 17 миллионов рублей штрафов, 5 миллионов – уже взысканы.

Напомним, пожароопасный сезон в Свердловской области завершился 31 октября, он длился шесть с половиной месяцев. За это время было зарегистрировано 627 лесных пожаров на общей площади в 13,8 тысячи гектаров. Пики горимости леса пришлись на июль и август. 76% всех возгораний удавалось ликвидировать в первые сутки.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/776511.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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