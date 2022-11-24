В Екатеринбурге иномарка сбила 10-летнюю девочку

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Попова и Хохрякова автомобиль Hyundai Solaris сбил 10-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Водитель не успел заметить ребенка, так как школьница выбежала на проезжую часть из-за стоящей машины.

По данным городской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 13:38. Выяснилось, что девочка возвращалась домой из школы, когда ее сбила машина. С места аварии ребенка с травмами доставили в детскую больницу №9. За рулем иномарки находился 20-летний мужчина. Инспекторы ГИБДД установили, что водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности. К административной ответственности привлекался один раз, штраф оплатил вовремя.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга рекомендует родителям ежедневно напоминать детям, о правилах безопасного поведения на дороге. С самого раннего возраста учить их наблюдать за обстановкой и ориентироваться. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, у ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. Учите ребенка замечать машину и выбирать безопасное место для перехода», – напомнили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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