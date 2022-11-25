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Пятница, 25 ноября 2022, 12:51 мск

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ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой пострадала 10-летняя девочка

Фото УГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев вчерашней аварии на перекрестке улиц Попова и Хохрякова, в которой пострадала 10-летняя девочка. Школьница перебегала дорогу, и ее сбила машина Hyundai Solaris. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Участники ДТП дали полицейским противоречивые показания. Поэтому ГИББД ищет других свидетелей аварии. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону +7(902)877-55-50 или 02, а также по адресу: ул. Степана Разина, 20.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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