ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой пострадала 10-летняя девочка

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев вчерашней аварии на перекрестке улиц Попова и Хохрякова, в которой пострадала 10-летняя девочка. Школьница перебегала дорогу, и ее сбила машина Hyundai Solaris. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Участники ДТП дали полицейским противоречивые показания. Поэтому ГИББД ищет других свидетелей аварии. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону +7(902)877-55-50 или 02, а также по адресу: ул. Степана Разина, 20.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»