В Орджоникидзевском районе установят воркаут-зону с трехметровыми медведями (ФОТО)

В Екатеринбурге установят зону для воркаута с трехметровыми медведями. Такую композицию заказывает администрация Орджоникидзевского района.

Из бюджета на «многофункциональный спортивный комплекс (с элементами арт-объекта)» выделяют миллион рублей. Выглядеть это сооружение будет следующим образом: в длину скульптура должна быть девятиметровой, в ширину 1,8024 метра, в высоту три метра. Самые примечательные элементы – медведи, которые держат в руках спортивную установку. Они должны быть изготовлены из стали с бурым оттенком. При этом сами снаряды довольно скромные – спортивная рама с турниками, брусьями, рукоходом и канатами. Никаких требований к покрытию площадки в документации обнаружить не удалось.

Привезти комплекс должны к зданию администрации, срок поставки – до конца этого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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