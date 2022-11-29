На ЖБИ появится гигантская надпись «Я дома»

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ установят новый арт-объект. Это будут буквы «Я дома» высотой в пять метров и длиной 18 метров. Их установят на развязке Егоршинский подход – Высоцкого, там, где раньше стояли жирафы.

Подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию, утвердить ее и смонтировать металлическую инсталляцию. Прослужить она должна не менее 10 лет, но гарантия распространяется только на первые три года. Подрядчик за работу получит до 320 тысяч рублей.

Примечательно, что аналогичные конструкции есть в других городах. Например, в Саратове арт-объект из цветных букв «Я дома» установили еще в 2017 году в рамках городского фестиваля. В Магнитогорске похожий объект поставили в 2019 году, это была рекламная акция провайдера. Эти же гигантские буквы есть в Челябинске и Тамбове.

Добавим, ранее «Новый День» писал об объекте, который вскоре появится в Орджоникидзевской районе. Там установят воркаут-зону, которую держат два трехметровых медведя. Эта композиция будет стоить миллион рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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