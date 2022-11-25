В Екатеринбурге начались продажи новогодних елок

В Екатеринбурге начали работу елочные базары. Пока преимущественно в онлайн-формате, но в торговых центрах уже появляются «островки» с искусственными елками.

Крупные елочные магазины рассылают клиентам предложения о покупке новогодних деревьев. В этом году спросом пользуются елки в кадках, сосны и датские ели. В ассортименте также есть пихты, голубые ели и канадская сосна. Цены разбегаются от 1,5 до 100 тысяч рублей – в зависимости от высоты и вида дерева.

Новогодняя атрибутика в торговых центрах Екатеринбурга появилась в начале ноября. На прилавках можно найти новогодние украшения, мишуру и сладкие подарки. Гипермаркеты и онлайн-магазины запустили торговлю искусственными елками. Цены сильно варьируются в зависимости от размера товара. Еловые композиции в горшках стоят меньше тысячи рублей. Цены на искусственные елки стандартной высоты начинается от 3,5 тысячи рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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