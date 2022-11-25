Свердловские спасатели назвали четыре опасных водоема с тонким льдом

Сотрудники МЧС усилили патрулирование зимних водоемов в Свердловской области, чтобы предупредить выход жителей на лед. Особые опасения у спасателей вызывают Белоярское, Рефтинское, Среднеуральское и Верхнетагильское водохранилища. Из-за постоянного сброса теплых технических вод лед в этих водоемах остается тонким на протяжении всей зимы.

«Чтобы ледовый покров мог уверенно выдерживать одного человека, он должен быть не тоньше десяти сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров. Однако нельзя забывать, что в ряд акваторий происходит сброс теплых технических вод, поэтому на одном и том же водоеме толщина льда может быть как 20 сантиметров, так и пять», – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Свердловской области Алексей Морозов.

С начала ноября сотрудники МЧС провели более 4,5 тысяч бесед в профилактических рейдах. На водоемах в Свердловской области установлены знаки «Выход на лед запрещен». Жителей, пренебрегающих правилами безопасности, могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей.

Напомним, 12 ноября в Ревде два школьника провалились под тонкий лед. Один ребенок смог самостоятельно выбраться на берег, а к другому поспешили на помощь очевидцы, которых лед тоже не выдержал. К счастью, все закончилось благополучно: прибывшие спасатели вытащили людей из воды.

В МЧС предупреждают, что в ближайшее время лучше воздержаться от выхода на лед любителям зимней рыбалки. Также жителей просят не оставлять детей у замерзшей воды без присмотра.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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