До конца года в Екатеринбурге будет благоустроен и освещен 51 км улиц и дорог

51 километр – именно столько улиц и дорог будут отремонтированы и благоустроены в Екатеринбурге до конца текущего года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр уральской столицы Алексей Орлов.

«Одно из направлений нашей работы по развитию отдаленных территорий Екатеринбурга – улучшение качества уличного освещения. В прошлом году энергетики осветили 20 километров улично-дорожной сети, установили 669 светильников в поселках Мичуринский, Сысерть, Сулимовский торфяник, Шабровский и Широкая речка (Чкаловский район)», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам мэра Екптеринбурга Алексея Орлова, в текущем 2022 году темпы работ были значительно увеличены. Так, до конца года будет завершена работа на 51 километре улиц и дорог. В перечень выполненных работ также войдет монтаж примерно 1700 светильников. Новое освещение появится в Горном Щите, поселке Исток, в Шабровском, на территории жилого Верх-Исетского лесничества, на Сибирском тракте – там речь идет об участке от железнодорожного переезда до 8-го километра.

Также Алексей Орлов анонсировал финализацию вопроса по освещению улиц поселка Горный Щит, находящегося в границах уральской столицы. Население микрорайона постоянно прирастает за счет жителей города, которые переселяются в него в том числе, чтобы жить в черте большого муниципалитета, но в частном секторе. Поэтому вопрос благоустройства данной территории находится на постоянно контроле.

«И останавливаться мы не планируем. В 2023 году будут завершены работы в Горном Щите. И уже сейчас ведется проектирование сетей освещения в микрорайоне Кольцово. Свет – это не только комфорт и безопасность, это совсем другое настроение жителей!» – резюмировал глава Екатеринбурга.

Напомним, что в следующем 2023 году Екатеринбургу предстоит отметить 300-летний юбилей. В администрации города уже неоднократно заявляли, что будут отмечать дату конкретными делами, а подарками горожанам станут работы по благоустройству, ремонту дорог и учреждений.

Екатеринбург, Елена Васильева

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