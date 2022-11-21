Мэрия отметит 300-летие Екатеринбурга ремонтом дорог и учреждений

В администрации Екатеринбурга не называют общую сумму, которая заложена в бюджете на празднование 300-летия города. Как заявил сегодня на брифинге вице-мэр Андрей Корюков, юбилей будут отмечать «конкретными делами».

«300-летие города – это значимое событие. Но я бы сместил акценты с учетом внешнеполитических событий. Основные мероприятия связаны с инвестициями. Часть объектов мы уже закончили – это «Эрмитаж Урал», трамвай в Верхнюю Пышму, ремонты и строительство наших учреждений. В 2023 году мы отдаем больше средств на создание объектов Екатеринбурга. Это первый этап дороги около дублера Сибирского тракта (развязка у «Калины», – прим. ред.), трамвайные линии в Академический и Солнечный районы. Планируем отремонтировать более 500 тысяч квадратных метров дорог, чтобы довести этот показатель до 81%. Вкладываем 665 миллионов рублей в ремонт наших учреждений. Мы сместились с общих мероприятий на конкретные объекты. Есть Солнечная аллея в Солнечном, вторая очередь Преображенского парка в Академическом, готовим проектно-сметную документацию для реконструкции летнего парка «Уралмаш». Мы хотели бы отметить юбилей города конкретными делами и конкретными объектами. Сказать, сколько средств на это потребуется в целом, достаточно сложно», – сообщил замглавы.

Екатеринбург отметит 300-летие в августе 2023 года. Предполагалось, что юбилейные празднования пройдут параллельно с Универсиадой, но весной Международная федерация студенческого спорта запретила России проводить соревнования под эгидой FISU. Вместо Универсиады в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Что касается культурной части праздника, то в мэрии планируют устроить светопиротехническое шоу на Плотинке, гала-концерт и творческие фестивали. Но сумма общих затрат на организацию праздника пока не называлась.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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