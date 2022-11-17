На завершение объектов бывшей Универсиады потратят еще несколько миллиардов рублей

На подготовку к Международному фестивалю университетского спорта в Екатеринбурге, который станет заменой Универсиады, в 2023 году потратят еще несколько миллиардов рублей.

Так, на окончание строительства спортивных объектов город получит от области 383,4 миллиона рублей и направит еще 89,9 миллиона из собственной казны. Такие суммы заложены в проекте городского бюджета. Напомним, к международным соревнованиям готовят легкоатлетический стадион и бассейн спорткомплекса «Калининец», бассейн «Юность», ФОК «Чкаловский» и несколько объектов в Новокольцовском районе. Ранее вице-мэр Андрей Корюков заверил, что все спорткомплексы будут готовы в срок – к августу 2023 года.

Областные траты на спортивные сооружения в Екатеринбурге будут еще выше. В пояснительной записке к региональному бюджету-2023 указано, что для завершения строительства трех общежитий в деревне Универсиады (теперь спортивного фестиваля) требуется еще 2,3 миллиарда рублей, медицинского центра – 565 миллионов рублей. Также для окончания строительства Дворца водных видов спорта из областного бюджета планируется выделить 817 миллионов рублей сверх федерального финансирования объекта.

Еще порядка 375 миллионов рублей уйдет на строительство и реконструкцию дорог рядом со спортивными сооружениями. Из них 350 миллионов рублей Екатеринбург получит из областного бюджета, остальные деньги будут выделены из городской казны.

Напомним, проведение Универсиады в Екатеринбурге было поставлено под вопрос весной этого года. Позднее Международная федерация студенческого спорта запретила России проводить соревнования под эгидой FISU. Вместо Универсиады в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Спортивные соревнования совпадут с датой празднования 300-летия города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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