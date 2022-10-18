Вместо Универсиады-2023 в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль

Стало известно, какое мероприятие состоится в Екатеринбурге в 2023 году вместо Универсиады.

Как сообщает ДИП, президент Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022-м и 2023-м. Одним из мероприятий станет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге.

Для проведения фестиваля задействуют спортивные объекты, которые строили к Универсиаде. Среди площадок – ДИВС, Академия волейбола Н.В. Карполя, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики, Академия тенниса «Гринвич», МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и другие.

Предполагается, что фестиваль пройдет с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол «3х3», бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо. Будет разыграно 189 комплектов медалей.

В предварительный перечень учебных заведений, которые станут участниками фестиваля, вошли 246 вузов из 94 стран мира, в том числе – 23 российских.

Как уже сообщал «Новый День», в июне этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что вместо Универсиады-2023 в Екатеринбурге состоятся Международные летние университетские игры. «Надеюсь, получится праздник не хуже, чем во время чемпионата мира по футболу, который мы все с удовольствием вспоминаем», – написал Куйвашев в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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