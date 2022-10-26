На объекты Универсиады в Екатеринбурге потратят еще около 1 миллиарда рублей

В Екатеринбурге будут сданы в срок все объекты, связанные с подготовкой к Универсиаде. Общий объем инвестиций в спортивные сооружения составит около 1 миллиарда рублей, сообщил на брифинге вице-мэр Андрей Корюков.

«Подготовка к 300-летию Екатеринбурга и университетским играм идет в полном объеме. Все сроки выдерживаются, ни одного объекта мы не потеряли. Прогноз по доходной части бюджетов Свердловской области и города Екатеринбурга дает нам основания полагать, что все объекты будут построены в срок», – отметил заместитель главы.

Корюков добавил, что в работе сейчас несколько объектов: легкоатлетический стадион и бассейн спорткомплекса «Калининец», бассейн «Юность», ФОК «Чкаловский», Новокольцовский район. Что касается подготовки к юбилею уральской столицы, то финансирование культурных и праздничных мероприятий еще рассматривается на уровне администрации Екатеринбурга.

Напомним, проведение Универсиады в Екатеринбурге было поставлено под вопрос весной этого года. Позднее Международная федерация студенческого спорта запретила России проводить соревнования под эгидой FISU. Вместо Универсиады в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования совпадут с датой празднования 300-летия города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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