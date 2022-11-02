Гигантская марионетка, световое шоу на Плотинке и фестиваль триатлона. Что готовит мэрия на 300-летие Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга представила предварительную программу празднования 300-летия уральской столицы. В августе 2023-го горожан ждет масса культурных событий, концертов и перформансов. Что касается спорта, то помимо международных студенческих игр, которые заменят Универсиаду, в городе планируется провести фестиваль триатлона и всероссийские соревнования по легкой атлетике.

Как рассказал начальник городского управления культуры Илья Марков на заседании общественной палаты Екатеринбурга, акцент сделан на просветительскую функцию культурных мероприятий. Так, в дни празднования юбилея в акватории Городского пруда покажут светопиротехнический спектакль об истории Екатеринбурга. В нем будут задействованы плавучие платформы с актерами и танцовщиками, лазерная подсветка, интерактивные арт-объекты. По задумке организаторов, в спектакле должна участвовать гигантская марионетка, которой будут управлять подъемные краны. Сейчас управление культуры ведет переговоры с производственными компаниями, которые могут взяться за такой заказ.

В Историческом сквере ко Дню города обновят светомузыкальный фонтан, там же 19 августа состоится традиционный гала-концерт. В парке Маяковского планируется концерт-трибьют Свердловского рок-клуба с участием исполнителей разных жанров. Кроме того, 17 августа в парке откроется после реставрации летняя эстрада, рассчитанная на тысячу зрителей. В первое время там будут проходить концерты классической музыки.

В дни празднования юбилея также предполагается проведение костюмированных шествий и маскарадов. В первую очередь это театральный фестиваль «Лица улиц» на пешеходной улице Вайнера. Литературный квартал станет площадкой иммерсивного спектакля с участием горожан, который затем ляжет в основу документального фильма о Екатеринбурге.

Набережная у театра драмы превратится в детское игровое пространство. Молодежная площадка с концертами и танцевальными батлами разместится около УрФУ на площади Кирова. На улице Пушкина проведут гастрономический фестиваль уральской кухни. На улице 8 Марта вместо привычных спортивных турниров будут уличные перформансы современного искусства.

Помимо этого, в год 300-летия Екатеринбурга горожан ждут традиционные «Ночь музеев», «Уральская ночь музыки», фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера».

О спортивной части программы рассказала начальник управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина. Всего в 2023 году планируется провести 1200 соревнований, посвященных юбилею Екатеринбурга. Так, накануне Дня города пройдет фестиваль триатлона, который, как надеются в мэрии, станет такой же визитной карточкой Екатеринбурга, как ежегодный марафон «Европа – Азия». Также в августе пройдет велофест, в котором смогут принять участие все желающие – нужен только собственный велосипед, шлем и медицинская справка о здоровье. С 17 по 19 августа на обновленном стадионе «Калининец» пройдет финал серии по легкой атлетике «Королева российского спорта». Турнир соберет сильнейших атлетов страны по 44 дисциплинам, за исключением марафона, полумарафона и спортивной ходьбы.

Примечательно, что соревнования по прыжкам в высоту пройдут в Историческом сквере. Планируется, что в них примут участие призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Кроме того, в Екатеринбурге в августе пройдет финал Кубка России по аквамоторному спорту, чемпионат России по скоростному скалолазанию, турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», чемпионат России по парусному спорту.

«Кульминацией станет международный фестиваль университетского спорта. Соревнования начнутся 20 августа и продлятся 13 дней. Спортсмены разыграют 189 комплектов медалей в 15 видах спорта. Будут представлены игровые виды: бадминтон, баскетбол 3 на 3, настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол, пляжный футбол, теннис и футзал. Также широко будут представлены единоборства: бокс, дзюдо, самбо, спортивная борьба, тхэквондо. И, конечно, плавание и прыжки в воду. Все спортивные объекты в Екатеринбурге будут подготовлены», – рассказала Людмила Фитина. По ее словам, спортивный фестиваль в Екатеринбурге должен собрать порядка 4 тысяч спортсменов из разных стран.

Оба докладчика отметили, что пока составлен предварительный план мероприятий к 300-летию города. Конкретные решения появятся после утверждения бюджета празднования Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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