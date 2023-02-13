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Понедельник, 13 февраля 2023, 14:55 мск

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На 300-летии Екатеринбурга выступит Валерий Гергиев

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

На праздновании 300-летия Екатеринбурга в августе этого года выступит Валерий Гергиев с Уральским государственным академическим филармоническим оркестром. К его приезду в городе откроют обновленную эстраду на свежем воздухе.

Об этом сообщил сегодня в своем телеграм-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Валерий Гергиев – один из величайших дирижеров нашего времени. Мне посчастливилось познакомиться с ним достаточно давно. В минувшие выходные состоялась новая встреча. Маэстро подтвердил, что приедет в Екатеринбург на 300-летие города. Он выступит вместе с Уральским государственным академическим филармоническим оркестром 17 августа в парке Маяковского на обновленной Летней эстраде», – написал градоначальник.

Ранее городские власти уже частично раскрыли программу юбилея. В частности, в Историческом сквере ко Дню города обновят светомузыкальный фонтан, там же 19 августа состоится традиционный гала-концерт. В парке Маяковского планируется концерт-трибьют Свердловского рок-клуба с участием исполнителей разных жанров.

В дни празднования юбилея также предполагается проведение костюмированных шествий и маскарадов. В первую очередь это театральный фестиваль «Лица улиц» на пешеходной улице Вайнера. Литературный квартал станет площадкой иммерсивного спектакля с участием горожан, который затем ляжет в основу документального фильма о Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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