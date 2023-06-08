На открытии летней эстрады в парке Маяковского выступит не только Гергиев, но и Мацуев

Мэрия Екатеринбурга пригласила Дениса Мацуева выступить на открытии летней эстрады в парке Маяковского. Ранее сообщалось, что там же выступит Валерий Гергиев с Уральским государственным филармоническим оркестром.
«На открытие летней эстрады в парке Маяковского пригласили Мацуева и Гергиева», – сообщил на встрече с журналистами замглавы администрации по финансам Андрей Корюков.
Ранее мэр Алексей Орлов уже говорил, что 17 августа в парке Маяковского выступит Валерий Гергиев с Уральским государственным академическим филармоническим оркестром. Но имя известного пианиста Дениса Мацуева сегодня прозвучало впервые.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова
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