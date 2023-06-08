российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 июня 2023, 10:41 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На открытии летней эстрады в парке Маяковского выступит не только Гергиев, но и Мацуев

Мэрия Екатеринбурга пригласила Дениса Мацуева выступить на открытии летней эстрады в парке Маяковского. Ранее сообщалось, что там же выступит Валерий Гергиев с Уральским государственным филармоническим оркестром.

«На открытие летней эстрады в парке Маяковского пригласили Мацуева и Гергиева», – сообщил на встрече с журналистами замглавы администрации по финансам Андрей Корюков.

Ранее мэр Алексей Орлов уже говорил, что 17 августа в парке Маяковского выступит Валерий Гергиев с Уральским государственным академическим филармоническим оркестром. Но имя известного пианиста Дениса Мацуева сегодня прозвучало впервые.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На 300-летии Екатеринбурга выступит Валерий Гергиев

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,