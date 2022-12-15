На 300-летие Екатеринбурга потратят 737 миллионов рублей

В бюджете Екатеринбурга на 2023 год заложено 737 миллионов рублей на подготовку к празднованию 300-летия города. Об этом сообщила начальник финансового департамента Анна Турунцева во время бюджетных слушаний в городской думе.

Предварительную программу праздника депутатам представил начальник управления культуры Илья Марков. В официальной части пройдет городское торжественное собрание с участием делегаций, представителей федеральной власти, крупнейших руководителей города и почетных гостей. Встреча пройдет на площадке конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо» или ККТ «Космос».

Также мэрия планирует устроить карнавальное шествие восьми районов. По словам Маркова, на такое праздничное мероприятие есть запрос от жителей. В акватории Городского пруда будут установлены интерактивные арт-объекты, символизирующие четыре «начала» Екатеринбурга – железная руда, река, человек, знания. В дни празднования юбилея на Плотинке пройдет светопиротехнический спектакль об истории уральской столицы.

Исторический сквер на неделю превратится в фестивальный парк, где появятся главная сцена, фуд-корты, ярмарка и санитарная зона для удобства горожан. С 12 по 19 августа здесь пройдут премьеры спектаклей и концерты. В День города состоится церемония вскрытия капсулы времени и закладки нового послания, которое приготовит музей истории Екатеринбурга.

Кроме того, в честь 300-летия пройдут дни джаза, современного искусства, детского творчества, презентация мультимедийного фонтана, финал конкурса на звание главной городской красавицы, фестиваль духовых оркестров, традиционный фестиваль «Атмофест» с лекториями и музыкальные вечера. Огромная концертная программа запланирована в парке Маяковского. Также администрация города готовит спортивную часть: фестиваль триатлона, этап чемпионата России по скалолазанию и финал чемпионата России по прыжкам в высоту с участием спортивных звезд. О том, что еще запланировано на 300-летие Екатеринбурга, можно почитать здесь.

Пока неизвестно, будет ли в День города праздничный салют. Илья Марков отметил, что в планах был фестиваль фейерверков, но пока экономическая ситуация не позволяет его провести. Возможной заменой может стать визуальная инсталляция на здании мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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