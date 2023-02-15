Вице-мэр: движение у «Калины» запустят в августе

Новую развязку у «Калины» должны запустить к августу этого года, тогда же будет запущено движение. Об этом сегодня на круглом столе в ИД «Коммерсантъ-Урал» рассказал замглавы Екатеринбурга, курирующий вопросы строительства, Рустам Галямов. Согласно контракту, дорожники могут работать до декабря 2024 года, но ранее уже говорилось, что сроки будут сокращены. Открытие объекта хотят приурочить к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Накануне глава минстроя Свердловской области Василий Старков подтвердил, что развязка у «Калины» – один из приоритетных для властей проектов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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